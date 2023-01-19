Легендарний Мартін Скорсезе звернувся до українців із потужним посланням (відео)

Людина-легенда світового кінематографа вирішив нагадати українцям, що вони — не самі

Всесвітньовідомий американський режисер, лауреат премії "Оскар" Мартін Скорсезе вирішив звернутися до українців. Відеопослання він записав напередодні — після жахливої трагедії у Дніпрі та авіакатастрофи у Броварах, в якій загинуло керівництво МВС.

Його потужне звернення до українців з’явилося в Instagram-акаунті UNITED24. Відео починається зі слів: "Мої дорогі українці, співгромадяни світу, мене звуть Мартін Скорсезе і я надсилаю це повідомлення, щоб просто сказати, що ви не самотні. Ми захоплюємося вашою мужністю, наполегливістю, стійкістю і надзвичайною, дивовижною рішучістю перед лицем цього варварства, цього невимовного варварства".

Далі жива легенда додає: "У цей момент ваш дух, сила вашого духу – наче світло. Це світло всього світу. І я молюся, щоб воно було досить яскравим, аби провести вас крізь цю темряву".

Нагадаємо, що американський кінорежисер, сценарист та продюсер, відомий також під зменшувальним ім'ям Марті, нещодавно відзначив 80-річний ювілей. За своє життя він чимало досяг. Мартін Скорсезе — засновник "Світового фонду кіно" та лауреат премії Американського інституту кіномистецтва за внесок у кінематограф. Також він є лауреатом численних премій, серед яких "Оскар", "Золотий глобус", БАФТА та премія Гільдії кінорежисерів Америки.

Серед найзначніших його робіт "Таксист", "Шалений бик", "Славетні хлопці", в яких він працював із Робертом Де Ніро. Він відомий як майстер гангстерських стрічок і постійно працює з Робертом Де Ніро та Леонардо Ді Капріо.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомий російський комік Максим Галкін висловив свою підтримку України на одному з концертів Дубаї. Тоді він прокричав гасло "Героям слава!" прямо зі сцени.