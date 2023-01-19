Легендарный Мартин Скорсезе обратился к украинцам с мощным посланием (видео)

Человек-легенда мирового кинематографа решил напомнить украинцам, что они не сами

Всемирно-известный американский режиссер, лауреат премии "Оскар" Мартин Скорсезе решил обратиться к украинцам. Видеопослание он записал накануне — после ужасной трагедии в Днепре и авиакатастрофы в Броварах, в которой погибло руководство МВД.

Его мощное обращение к украинцам появилось в Instagram-аккаунте UNITED24. Видео начинается со слов: "Мои дорогие украинцы, сограждане мира, меня зовут Мартин Скорсезе и я присылаю это сообщение, чтобы просто сказать, что вы не одиноки. Мы восхищаемся вашим мужеством, настойчивостью, стойкостью и необычайной, удивительной решительностью перед лицом этого варварства, этого невыразимого варварства".

Далее живая легенда добавляет:"В этот момент ваш дух, сила вашего духа – как свет. Это свет всего мира. И я молюсь, чтобы он был достаточно ярким, чтобы провести вас сквозь эту тьму".

Напомним, что американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, известный также под уменьшительным именем Марти, недавно отметил 80-летний юбилей. За свою жизнь он многого добился. Мартин Скорсезе — основатель "Мирового фонда кино" и лауреат премии Американского института киноискусства за вклад в кинематограф. Он также является лауреатом многочисленных премий, среди которых "Оскар", "Золотой глобус", БАФТА и премия Гильдии кинорежиссеров Америки.

Среди самых значительных его работ "Таксист", "Бешеный бык", "Славные ребята", в которых он работал с Робертом Де Ниро. Он известен как мастер гангстерских лент и постоянно работает с Робертом Де Ниро, а также Леонардо Ди Каприо.

Ранее Телеграф рассказывал, что известный российский комик Максим Галкин выразил свою поддержку Украине на одном из концертов Дубаи. Тогда он прокричал лозунг "Героям слава!" прямо со сцены.