У Штатах все склалось: Гросу в знущальній манері відповіла на питання про життя в росії

28-річна співачка співпрацювала з григорієм лєпсом, який сьогодні підтримує війну в Україні

Відома українська співачка Аліна Гросу, яка нещодавно змінила колір волосся і стала рудою, наразі мешкає в США, але до повномасштабного вторгнення працювала у рф і випускала російськомовні пісні. За це їй ще досі нагадують в мережі.

Попри те, що повномасштабне вторгення 28-річна виконавиця зустріла в себе вдома в Києві, волонтерила і допомагала переселенцям, українці обговорюють, як Гросу певний відрізок свого життя віддавала розважанню російської аудиторії.

В коментарях одного з постів в Інстаграмі користувачі запитали Аліну, чому вона була повернулась в Україну, а тепер будує кар'єру в Америці. В мережі закидують дівчині, що в росії "не склалось", а не те що вона виступила проти війни у своїй країні.

"А чому не в Росії? Там все не склалося. Яка печаль", — їдко зазначають українці. На що Гросу в знущальній манері відповіла: "Бо у США все склалося. Яка печаль, що дупця горить у вас".

Крім цього, у співачки запитали, чому, як тільки почалась війна, вона "перевзулась" і почала співати і випускати пісні українською мовою. 28-річна зірка відповіла, що "попит породжує пропозицію".

"В мене україномовні пісні завжди виходили, тільки чомусь аудиторія слухала саме мої російськомовні. Тому запитання до вас: чому ви звертали більше уваги на той контент? І звичайно підштовхували артистів створювати його більше й більше", — відписала виконавиця.

Аліна Гросу і росія

У 2010 році Аліна Гросу переїхала до москви, де розпочала своє навчання в галузі акторського мистецтва. Пізніше, з початком війни на Донбасі, вона повернулася до України, але через рік вирушила знову до рф. Починаючи з 2007 року, зірка стала випускати декілька російськомовних пісень, які швидко стали популярними хітами, зокрема "Хочу я баса", "Вспоминать" і "Последняя ночь".

Співачка також співпрацювала з численними російськими артистами, включаючи путініста Григорія Лєпса. Проте, у 2018 році Аліна розірвала з ним контракт.

Влітку 2019 року виконавиця одружилася з російським бізнесменом Олександром Комковим. Але вже в грудні того ж року подружжя розлучилося через зраду Комкова.

У 2021 році Аліна Гросу вперше з'явилася на публіці зі своїм новим бойфрендом, російським актором Романом Полянським. Попри війну, чоловік залишався в Україні, але вже в листопаді 2022 року він опинився в москві разом із колегами-прихильниками війни. Згодом стало відомо, що стосунки Полянський і Гросу розірвали.