Аліна Гросу розповіла про жінку, через яку її покинув чоловік

Українська співачка Аліна Гросу розповіла в програмі "Світське життя" з Катериною Осадчою про головну причину свого розлучення з росіянином Олександром Комковим.

Місяць тому 25-річна співачка Аліна Гросу повідомила, що розлучилася з чоловіком, московським бізнесменом Олександром Комковим.

Нагадаємо, що пишне і дороге весілля вже екс-подружжя відбулася в червні минулого року в Італії. На заході були присутні багато представників українського шоу-бізнесу, включаючи хресну дівчини - Народну артистку України Ірину Білик.

Тоді ніхто не міг подумати, що всього через пів року спільного життя пара стане жити окремо, і тоді в грудні 2019 року Олександр заявив співачці, що йому сподобалася інша жінка, яка виявилася набагато старша за нього. Але, мабуть, у хлопця нічого не склалося, тому що через два-три тижні він спробував повернутися до Гросу і пропонував з'їхатися знову, проте співачка була проти.

Тоді молодий бізнесмен зізнався виконавиці, що ніколи її не любив, а також шокував Аліну заявою, що "у нього кожна наступна багатша попередньої". Тоді для 25-річної дівчини все прояснилося.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Самые родные Публикация от GROSU (@alina_grosu) 25 Июн 2019 в 9:04 PDT

Незважаючи на сумне завершення цієї ситуації, батьки Аліни Гросу підтримали свою дочку.

Як повідомлялося раніше, Аліна Гросу подякувала шанувальникам за підтримку на тлі її розлучення.