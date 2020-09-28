Аліна Гросу розповіла про жінку, через яку її покинув чоловік

Місяць тому 25-річна співачка Аліна Гросу повідомила, що розлучилася з чоловіком, московським бізнесменом Олександром Комковим.
Нагадаємо, що пишне і дороге весілля вже екс-подружжя відбулася в червні минулого року в Італії. На заході були присутні багато представників українського шоу-бізнесу, включаючи хресну дівчини - Народну артистку України Ірину Білик.
Тоді ніхто не міг подумати, що всього через пів року спільного життя пара стане жити окремо, і тоді в грудні 2019 року Олександр заявив співачці, що йому сподобалася інша жінка, яка виявилася набагато старша за нього. Але, мабуть, у хлопця нічого не склалося, тому що через два-три тижні він спробував повернутися до Гросу і пропонував з'їхатися знову, проте співачка була проти.
Тоді молодий бізнесмен зізнався виконавиці, що ніколи її не любив, а також шокував Аліну заявою, що "у нього кожна наступна багатша попередньої". Тоді для 25-річної дівчини все прояснилося.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Незважаючи на сумне завершення цієї ситуації, батьки Аліни Гросу підтримали свою дочку.
Як повідомлялося раніше, Аліна Гросу подякувала шанувальникам за підтримку на тлі її розлучення.