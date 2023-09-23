В Штатах все сложилось: Гросу в издевательской манере ответила на вопрос о жизни в россии

28-летняя певица сотрудничала с григорием лепсом, который сегодня поддерживает войну в Украине

Известная украинская певица Алина Гросу, недавно изменившая цвет волос и ставшая рыжей, живет в США, но до полномасштабного вторжения работала в рф и выпускала русскоязычные песни. За это ей до сих пор напоминают в сети.

Несмотря на то, что полномасштабное вторжение 28-летняя исполнительница встретила дома в Киеве, волонтерила и помогала переселенцам, украинцы обсуждают, как Гросу определенный отрезок своей жизни отдавала развлечению российской аудитории.

В комментариях одного из постов в Инстаграме пользователи спросили Алину, почему она вернулась в Украину, а теперь строит карьеру в Америке. В сети упрекают девушку, что в россии "не сложилось", а не то, что она выступила против войны в своей стране.

"А почему не в России? Там все не сложилось. Какая печаль", — едко отмечают украинцы. На что Гросу в издевательской манере ответила: "Потому что в США все сложилось. Какая печаль, что попка горит у вас".

Кроме этого, у певицы спросили, почему, как только началась война, она "переобулась" и начала петь и выпускать песни на украинском языке. 28-летняя звезда ответила, что "спрос рождает предложение".

"У меня украиноязычные песни всегда выходили, только почему-то аудитория слушала именно мои русскоязычные. Поэтому вопрос к вам: почему вы обращали больше внимания на тот контент? И конечно подталкивали артистов создавать его больше и больше", — отписала исполнительница.

Алина Гросу и россия

В 2010 году Алина Гросу переехала в москву, где начала свое обучение в области актерского искусства. Позже, с началом войны на Донбассе, она вернулась в Украину, но через год отправилась снова в рф. Начиная с 2007 года, звезда стала выпускать несколько русскоязычных песен, быстро ставших популярными хитами, в частности "Хочу я баса", "Вспоминать" и "Последняя ночь".

Певица также сотрудничала с многочисленными российскими артистами, включая путиниста Григория Лепса. Однако в 2018 году Алина расторгла с ним контракт.

Летом 2019 года исполнительница вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Но уже в декабре того же года супруги расстались из-за измены Комкова.

В 2021 году Алина Гросу впервые появилась на публике со своим новым бойфрендом, российским актером Романом Полянским. Несмотря на войну, мужчина оставался в Украине, но уже в ноябре 2022 года он оказался в москве вместе с коллегами-сторонниками войны. Впоследствии стало известно, что отношения Полянский и Гросу разорвали.