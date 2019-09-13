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Алина Гросу призналась, сколько потратила на свою пышную свадьбу в Италии (Фото, Видео)

Алина Гросу призналась, сколько потратила на свою пышную свадьбу в Италии (Фото, Видео)
19:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

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24-летняя Алина Гросу стала гостьей нового выпуска "Слава +", который традиционно выходит на YouTube-канале Люкс ФМ. Во время разговора ведущий Слава Демин не мог не заговорить о пышной свадьбе звезды, которая состоялась в июне 2019 года.

Наконец новоиспеченная жена призналась, какую сумму потратила ее семья на шумное празднование в Италии. Стоит добавить, что раньше на вопрос о свадебных расходах отец Алины Гросу ответил, что это дорогое удовольствие, но для дочки им не жалко абсолютно никаких средств.

По словам певицы, гуляния в солнечной Италии обошлись в сумму меньше, чем 100 тысяч евро.

"Замок стоит для приезжих людей около 20 тысяч евро, но мы потратили 8 тысяч, потому что у нас есть друзья в Италии. Что касается еды – 70 евро на человека, то есть 7 тысяч евро за все. Алкоголь нам разрешили свой, а это самое дорогое звено расходов ... в общем примерно было потрачено 10 тысяч на алкоголь", – отметила Алина Гросу.

 
 
 
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В этот сказочный день, каждая девочка хочет почувствовать себя настоящей принцессой Ребят, скажите, какое из 4 моих свадебных платьев вам больше всего понравилось ?:) 1|2|3|4 ? P.s. Огромное спасибо дому свадебной моды - @feyabridal , за сказочные образы, за то что создали такую невероятную красоту за невероятно короткий срок, всего с одной примеркой и я по-настоящему окунулась в этих платьях в волшебство этого вечера. Люблю вас не говоря уже, что все мои самые красивые платья, с самого детства, именно от вас P.p.s. Не волнуйтесь. На самом праздновании я была только в двух из этих платьев. Остальные вы увидите в клипе об истории нашей любви!:)

Публикация от GROSU (@alina_grosu)

После этого певица добавила, что проживание ее гостей также обошлось дешевле, чем могло бы. Им удалось договориться с друзьями, которые являются владельцами отеля, поэтому одни сутки стоили около 120 евро со скидкой. В целом номера бронировали только на двое суток. А вот аренда самолета, которым гости прибыли на свадьбу, обошлась в 10 тысяч евро.

Алина Гросу опубликовала трогательный клип со своим мужем (Видео)

"Не всегда нужно иметь очень много денег, чтобы сыграть свадьбу. Но да, это очень дорогая свадьба, как для обычного человека – меня", – призналась 24-летняя Алина Гросу.

Стоит добавить, что за день празднования артистка сменила 4 платья Алина Гросу сменила 4 платья в день своей свадьбы: невероятные детали и фото , над которыми работали в салоне ее тети, который расположен в Черновцах. Каждое из них было уникальным и созданным специально для звездной невесты.

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Италия, Свадьба, Видео, Фото, Стоимость, Слава, Алина Гросу.
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