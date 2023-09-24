Ціла полиця ліків: зрадницю Софію Стужук викрили в нахабній брехні (фото)

28-річна блогерка не вперше обманює свою багатомільйонну аудиторію

Скандальну блогерку, родом з окупованого росіянами кримського Севастополя, Софію Стужук знову зловили на обмані. 28-річна дівчина, яка працює на російську аудиторію і давно наплювала на своїх співгромадян, які страждають від війни, спіймали на гарячому.

Після того, як Стужук з ганьбою вигнали з Польщі, в одному зі своїх відеозвернень у соцмережі вона засвітила за спиною полицю з купою медичних препаратів. На кадрі, передають росЗМІ, чітко видно аптечний Нурофен (протизапальний засіб) у жовтій упаковці. Раніше вона заявляла, що ніколи не приймає препарати і не "пічкає себе хімією".

"Блогера Софію Стужук, яка народжує в басейн і не приймає ліки, спіймали на обмані. Підписники побачили ліки Нурофен, що мелькають на полиці", — пише Телеграм-канал YOBAJUR.

Софія Стужук набрехала про відмову від аптечних таблеток

Це не перший обман, у якому викрили зрадницю Стужук. У грудні минулого року блогерка поскаржилася на те, що її будинок у Ризі намагалися підпалити невідомі, кинувши на стіну гаража "коктейль Молотова". Пізніше з’ясувалося, що цим "зловмисником" виявився її коханий Антон, від якого Стужук народила дитину.

Нагадаємо, що Софія Стужук неодноразово потрапляла у скандали. Суспільність бурхливо обговорювало її пологи в басейні, пластичні операції та зарахування себе до "руських". Після 24 лютого 2022 року блогерка виїхала до Латвії. Про напад росіян на територію України довго мовчала, у своєму профілі про війну не згадує і прямо не називає росію винною у нападі.