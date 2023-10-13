Своей смертью не умрет: чем известен генерал ФСБ, которого Буданов назвал самым опасным врагом

След российского генерала или ФСБ виден практически во всех крупных проблемах стран СНГ

Российский генерал-полковник 5-й службы ФСБ Сергей Беседа "очень проблемный человек" для Украины. Но даже огромный опыт в военных операциях не спасет его жизнь от традиционных покушений в россии.

Об этом сказано в материале Obozrevatel. Беседа отвечает за вторжение россии в Украину, а также был замечен при расстрелах на Майдане в 2014 году.

У российского 69-летнего генерала большой послужной список. Он руководит 5-й службой ФСБ с 2009 года, основные задачи которой очень размыты: анализ и обобщение информации, связанной с выявлением опасностей для сохранности рф, и подготовка предложений для органов госвласти. Также в ее составе есть подразделение внешней разведки, которое в 90-х не брало на себя обязательство о неведении деятельности против стран СНГ.

Все операции этого ведомства максимально засекречены, но представители были замечены в тех или иных конфликтах в странах СНГ. Речь идет о Беларуси, Молдове и оккупированной Абхазии. Также Беседа отвечал за сохранение влияния рф в Грузии и его считают причастным к дестабилизации в стране в 2008 и 2010 годах. Кроме того, Беседа может быть замешан в отстранении Михаила Саакашвили с должности президента Грузии.

В приоритете у 5-й службы ФСБ была и Украина. Сергей Беседа был замечен в Киеве 20-21 февраля 2014 во время разгона участников Революции Достоинства. По официальной версии он прибыл в Киев для "проверки уровня защиты российского посольства", но считается, что на самом деле он координировал российский спецназ при расстреле украинцев. Также замечен след Сергея Беседы и в оккупации Крыма и части Донбасса.

На этом деятельность 5-й службы ФСБ в Украине не закончилась. Представители ведомства на подконтрольной части Украины собирали разведывательную информацию, вербовали людей и вели подрывную деятельность вплоть до начала полномасштабного вторжения.

Именно Сергей Беседа и 5-я служба ФСБ отвечали за вторжение в Украину. И именно с них начались чистки после первых серьезных провалов так называемой "сво". Сообщается, что Беседу и другое руководство ФСБ на время отстранили от должности, в марте 2022 года отправили под домашний арест, а оттуда в СИЗО Лефортово. Однако со временем Беседа смог реабилитироваться в Кремле и сейчас снова пытается вербовать украинских политиков и бизнесменов.

Помимо успешной карьеры у Сергея Беседы, его семьи и родственников есть элитная недвижимость на сотни миллионов рублей, а на самого генерала зарегистрирована квартира в Москве стоимостью более 100 млн рублей. Кроме того, в Подмосковье у семьи Беседы построен огромный особняк. В целом он единственный из высшего руководства ФСБ, входящий в касту российских миллиардеров. К слову, его соседями являются представители российской верхушки: семья Аркадия Ротенберга, глава компании "Транснефть" Николай Токарев, экс-глава РЖД Владимир Якунин, глава оборонно-промышленной компании "Ростех" Сергей Чемезов, экс-премьер-министр уже несуществующего (и так и непризнанного) Нагорного Карабаха Рубен Варданян.

В открытом доступе есть биография Сергей Беседы с указанием его ФИО, даты рождения и места прохождения службы, но без подробных деталей, чтобы желающие отомстить не смогли к нему добраться. Но скорее всего своей смерть он однозначно не умрет. По российским канонам, его может "случайно" сбить машина, он неосторожно "выпадет" из окна или как пригожин заиграется гранатой в самолете.

"Много зла натворил (Сергей Беседа — ред.) для Украины… Сейчас он занимается своей работой, к сожалению, совсем не в пользу Украины. Активные операции на территории Украины… Ну ничего, время все расставит", — сказал ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что на самом деле произошло с евгением пригожиным. Кирилл Буданов рассказал, умер главарь ЧВК "Вагнера" или нет.