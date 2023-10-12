пригожин жив или мертв? Буданов сделал интересное заявление

При пригожине "Вагнер" был очень серьезным противником, когда действовал именно как ЧВК

Информация о гибели главы ЧВК "Вагнера" евгения пригожина дала ослабление внутри "вагнеровцев" и повлияла на войну в Украине. Однако украинская разведка до сих пор не владеет подтвержденными данными, что пригожин точно погиб.

Об этом начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью "Украинской правде". По его словам, по сей день он не знает точно, погиб ли на самом деле пригожин или нет.

"Что касается гибели пригожина, давайте так: все, что могу вам сказать, что до сих пор никакого факта, подтверждающего его гибель, мы так и не имеем. Я не знаю, погиб он или не погиб", — сказал он.

В то же время Буданов подчеркнул, что после этого события произошло определенное ослабление внутри ЧВК "Вагнера". Для Украины это, естественно, хорошо.

"Для нас это хорошо, чего здесь скрывать. "Вагнер" был очень серьезным противником, когда действовал именно как ЧВК. Но вы должны помнить, что когда они начали выход из Бахмута, я же сказал, что больше мы их как ЧВК "Вагнер" в Украине не увидим. В конце концов, вы можете увидеть это сейчас", — добавил глава ГУР.

"Вагнеровцы" сейчас заключают контракты с Росгвардией, однако делают это далеко не все.

"Это небольшой процент – первое, что нужно сказать. И второе: они заключают (контракты – Ред.) как отдельные физические лица, каждый в отдельности", — отметил он.

Также Буданов считает, что смерть пригожина в контексте войны в Украине — это позитивная новость, ведь долгое время "вагнеровцы" были большой проблемой.

"Это дает огромный шанс и надежду на то, что ЧВК "Вагнер" как единый организм не будет здесь воевать. Это действительно была огромная проблема для Украины. Кто бы что ни говорил, но они умели воевать", — подытожил Буданов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 23 августа 2023 года в Тверской области россии потерпел крушение бизнес-джет Embraer Legacy, на борту которого должен был находиться евгений пригожин, а также другие близкие к нему лица.