пригожин живий чи мертвий? Буданов зробив цікаву заяву

При пригожині "Вагнер" був дуже серйозним противником, коли діяв саме як ПВК

Інформація про загибель голови ПВК "Вагнера" євгенія пригожина дала послаблення всередині "вагнерівців" та вплинула на війну в Україні. Проте українська розвідка досі не має підтверджених даних, що пригожин точно загинув.

Про це начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов розповів в інтерв’ю "Українській правді". За його словами, досі він не знає точно, чи загинув насправді пригожин, чи ні.

"Щодо загибелі пригожина, давайте так: все, що можу вам сказати, що досі жодного факту, який підтверджує його загибель, ми так і не маємо. Я не знаю, загинув він чи не загинув", — сказав він.

Водночас Буданов наголосив, що після цієї події сталося певне ослаблення всередині ПВК "Вагнера". Для України це, звісно, добре.

"Для нас це добре, чого тут приховувати. "Вагнер" був дуже серйозним противником, коли діяв саме як ПВК. Але ви повинні пам’ятати, що коли вони почали вихід із Бахмута, я ж сказав, що ми більше їх як ПВК "Вагнер" в Україні не побачимо. Зрештою, ви можете побачити це зараз", — додав глава ГУР.

"Вагнерівці" зараз укладають контракти з Росгвардією, проте роблять це далеко не всі.

"Це невеликий відсоток – перше, що треба сказати. І друге: вони укладають (контракти – Ред.) як окремі фізичні особи, кожен окремо", - зазначив він.

Також Буданов вважає, що смерть пригожина у контексті війни в Україні — це позитивна новина, адже довгий час "вагнерівці" були великою проблемою.

"Це дає величезний шанс і надію на те, що ПВК "Вагнер" як єдиний організм не воюватиме. Це справді була величезна проблема для України. Хто б що не казав, але вони вміли воювати", — підсумував Буданов.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 23 серпня 2023 року у Тверській області росії зазнав аварії бізнес-джет Embraer Legacy, на борту якого повинен був перебувати євген пригожин, а також інші близькі до нього особи.