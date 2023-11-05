Ні житла, ні "гідної" роботи: вигнані з ЄС російські шпигуни поскаржилися путіну на життя в москві

Життя звичайних росіян для офіцерів ГРУ видалося нестерпним

Представники головного розвідуправління росії (ГРУ) направили колективне звернення до російського диктатора володимира путіна, в якому поскаржилися на відсутність у москві гідної роботи та місць у садах для їхніх дітей.

Як повідомляє The Insider, відповідний лист підписала 11 офіцерів, серед яких є один заступник командира частини. У своїй скарзі вони сильно обурюються, що в інтернеті про них пишуть гидоту, а їхнім дружинам у російській столиці пропонують розвозити піцу.

"Деякі коментатори в мережі інтернет договорилися до того, що стверджують про поголовне пияцтво та розпусту в керівництві Військової розвідки росії та свідомо перекрученому інформуванні командування Міністерства оборони та керівників держави напередодні проведення Спеціальної військової операції на території України (так у росії називають повномасштабне вторгнення в Україну, — ред.)", — йдеться у зверненні.

При цьому автори звернення скаржаться, що це нібито завдає значної шкоди росії.

Розвідники повідомляють, що вони змогли напередодні вторгнення отримати важливу інформацію про склад різних частин ЗСУ та зірвати багато планів українців. Але при цьому вони скаржаться, що в російських ЗМІ їхні подвиги не висвітлюються.

Також у повідомленні йдеться, що після початку вторгнення з країн ЄС було вислано 698 російських дипломатів, серед яких багато хто є представниками ГРУ, СЗР та ФСБ. Тепер вони кажуть, що цим розвідникам немає місця в росії.

"Нам кажуть потерпіть і все владнаємо найближчим часом. Багато дружин, а у багатьох вища освіта, самі пішли працевлаштовуватися, але гідних професій і зарплат просто немає", — сказано у зверненні. При цьому там зазначається, що одній із них запропонували розвозити піцу.

Крім того, вони скаржаться на те, що для дітей не знайшлося місця в садах за місцем проживання та їх доводиться везти на інший бік міста по пробкам. Також зазначається, що багато офіцерів жили в гуртожитках і тепер не мають власного житла, а винаймати квартири в москві для них виявилося надто дорого.

Як повідомлялося раніше, німецькі ЗМІ припустили, що керівник представництва Росії при Європейському Союзі Кирило Логвінов може бути російським шпигуном під дипломатичним прикриттям.