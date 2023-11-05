Ни жилья, ни "достойной" работы: выдворенные из ЕС российские шпионы пожаловались путину на жизнь в москве

Жизнь обычных россиян для офицеров ГРУ показалась невыносимой

Представители главного разведуправления россии (ГРУ) направили коллективное обращение к российскому диктатору владимиру путину, в котором пожаловались на отсутствие в москве достойной работы и мест в садах для их детей.

Как сообщает The Insider, соответствующее письмо подписала 11 офицеров, среди которых есть один заместитель командира части. В своей жалобе они сильно возмущаются тому, что в интернете о них пишут гадости, а их женам в российской столице предлагают развозить пиццу.

"Некоторые комментаторы в сети интернет договорились до того, что утверждают о поголовном пьянстве и разврате в руководстве Военной разведки россии и заведомо искаженном информировании командования Министерства обороны и руководителей государства накануне проведения Специальной военной операции на территории Украины (так в россии называют полномасштабное вторжение, — ред.)", — говорится в обращении.

При этом авторы обращения жалуются, что это якобы наносит значительный вред россии.

Разведчики сообщают, что они смогли накануне вторжения получить важную информацию о составе разных частей ВСУ и сорвать многие планы украинцев. Но при этом они жалуются, что в российских СМИ их "подвиги" не освещаются.

Также в сообщении говорится, что после начала вторжения из стран ЕС были высланы 698 российских дипломатов, среди которых многие являются представителями ГРУ, СВР и ФСБ. Теперь же они говорят, что этим разведчикам нет места в россии.

"Нам говорят потерпите и все уладим в ближайшее время. Многие жены, а у почти всех высшее образование, сами пошли трудоустраиваться, но достойных профессий и зарплат просто нет", — сказано в обращении. При этом там отмечается, что одной из них предложили развозить пиццу.

Кроме того, они жалуются на то, что для детей не нашлось места в садах по месту жительства и их приходится везти на другую сторону города по пробкам. Также отмечается, что многие офицеры жили в общежитиях и теперь не имеют собственного жилья, а снимать квартиры в москве для них оказалось слишком дорого.

Как сообщалось ранее, немецкие СМИ предположили, что руководитель представительства рф при Европейском Союзе Кирилл Логвинов может быть российским шпионом под дипломатическим прикрытием.