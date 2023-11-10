Нападение произошло недалеко от границы с Украиной

В россии сезон "жатвы" среди кремлевских ФСБ-шников. Неизвестные якобы напали на автомобиль пограничного контроля в Брянской области и открыли по нему огонь из автоматов.

В результате стрельбы погиб подполковник ФСБ. Об этом пишет пропагандистское интернет-медиа Baza.

Отмечается, что, по данным издания, нападение на УАЗ "Патриот" произошло на окраине села Улица Брянской области. Населенный пункт граничит с Украиной на границе Черниговской области.

Село Улица Брянской области

Около 16:00 по местному времени нападавшие открыли огонь из автоматического оружия. Стрелки сразу скрылись с места событий.

В результате стрельбы, как пишут росСМИ, был ранен заместитель начальника отдела материально-технического обеспечения, подполковник Сергей Шатый. Сотрудник ФСБ погиб на месте от полученных травм.

Следует отметить, что официального подтверждения инцидента еще не было. Также не отмечается, были ли травмированы другие члены экипажа.

Информация об инциденте и подробностях распространяется исключительно российскими СМИ и телеграмм-каналами.

Напомним, что в конце октября предателя Украины, бывшего нардепа от Партии регионов Олега Царева нашли с ранением. У дома сбежавшего политика в Ялте заметили "скорую".

Тогда "Телеграф" узнал, что нападение на Царева — спецоперация украинской стороны. По словам СБУ, бывший нардеп от Партии регионов и предатель Украины вполне законная цель.