Там их целое кубло: в Европе нашли страну, где действуют десятки российских шпионов

В стране сейчас находятся около 80 российских агентов

Российская агентурная сеть осела в одной из стран Европы. Число её агентов в этом государстве составляет около одной пятой от общего количества российский шпионов в Европе.

Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung со ссылкой на данные Федеральной разведывательной службы Швейцарии. Отмечается, что так произошло из-за длительной традиции нейтралитета. В то время как другие европейские государства активно противодействуют сети российской разведки, например, высылая работников посольств рф, Швейцария к таким шагам не прибегала.

По оценкам разведывательных служб, которой те поделились в сентябре с членами парламента, в стране сейчас находятся около 80 российских агентов. Представитель швейцарского Департамента иностранных дел в комментарии NZZ подчеркнул, что правительство страны "не накладывает никаких санкций в виде высылки дипломатов", добавив, что каналы связи с россией должны быть сохранены.

"Когда Швейцария высылает дипломатов, она делает это из соображений внутренней безопасности, и об этих случаях не сообщается публично", – добавил собеседник.

Такие швейцарские города, как Женева и Берн, всегда привлекали внимание разведок из-за расположения там международных организаций и компаний, проблема шпионажа рф стала более острой темой дебатов среди швейцарских политиков.

"Эти иностранные агенты представляют угрозу для внутренней и внешней безопасности Швейцарии", – заявил в интервью NZZ член нижней палаты парламента Фабиан Молина.

Напомним, ранее мы писали о том, что в пригороде Лондона арестовали целую шпионскую сеть, устроившуюся прямо под боком базы ВВС, которую используют министры и королевская семья.