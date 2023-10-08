Там їх ціле кубло: у Європі знайшли країну, де діють десятки російських шпигунів

У країні зараз перебувають близько 80 російських агентів

Російська агентурна мережа осіла в одній із країн Європи. Число її агентів у цій державі становить близько однієї п’ятої від загальної кількості російських шпигунів у Європі.

Про це пише швейцарська газета Neue Zürcher Zeitung із посиланням на дані Федеральної розвідувальної служби Швейцарії. Зазначається, що так сталося через тривалу традицію нейтралітету. У той час як інші європейські держави активно протидіють мережі російської розвідки, наприклад, висилаючи працівників посольств рф, Швейцарія до таких кроків не вдавалася.

За оцінками розвідувальних служб, якою ті поділилися у вересні з членами парламенту, в країні зараз близько 80 російських агентів. Представник швейцарського Департаменту закордонних справ у коментарі NZZ наголосив, що уряд країни "не накладає жодних санкцій у вигляді висилки дипломатів", додавши, що канали зв’язку з росією мають бути збережені.

"Коли Швейцарія висилає дипломатів, вона робить це з міркувань внутрішньої безпеки, і про ці випадки не повідомляється публічно", — додав співрозмовник.

Такі швейцарські міста, як Женева і Берн, завжди привертали увагу розвідок через розташування там міжнародних організацій та компаній, проблема шпигунства росії стала більш гострою темою дебатів серед швейцарських політиків.

"Ці іноземні агенти становлять загрозу для внутрішньої та зовнішньої безпеки Швейцарії", — заявив в інтерв’ю NZZ член нижньої палати парламенту Фабіан Моліна.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в передмісті Лондона заарештували цілу шпигунську мережу, що влаштувалась прямо під боком бази ВПС, яку використовують міністри та королівська родина.