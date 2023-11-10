Война — день 625: ВСУ имеют частичный успех, а украинцы уже мыслями в ЕС

Рассказываем оперативно о главном за сутки

На календаре пятница, 10 ноября 2023 года. Вооруженные силы Украины имеют небольшой успех на Запорожском направлении, где по ряду причин очень сложно продвинуться. Тем временем в Украине продолжают активную борьбу с сотрудничеством с россиянами, ввиду чего заблокировали сразу 16 популярных медиаресурсов. Более того, похоже, что мыслями украинцы уже в ЕС, — во всяком случае, большинство уверено, что Украина войдет в Евросоюз уже совсем скоро.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 10 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В нескольких областях Украины воздушная тревога. В воздушном пространстве ударные дроны противника, также есть ракетная опасность. Сообщается о работе ПВО на Харьковщине.

Карта боевых действий от DeepState на начало суток выглядит следующим образом:

Карта боевых действий в Украине 10.11.2023

С данными за 7 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 622: у ВСУ есть ряд успехов на фронтах из-за чего оккупанты вынуждены подтягивать резервы

О том, что происходило 8 ноября, читайте в материале: Война — день 623: оккупанты усиливают давление на востоке и не считаются с потерями

Информацию за 9 ноября смотрите по ссылке: Война — день 624: оккупанты пытаются окружить Авдеевку, а у ВСУ успехи на Херсонщине