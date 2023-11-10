Месяц штурма Авдеевки россиянами: Залужный озвучил потери оккупантов

Защитники продолжают героически держать оборону

Прошел месяц с момента, как российские оккупанты начали активно штурмовать Авдеевку. За это время украинским защитникам удалось уничтожить большое количество техники врага.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, помимо техники захватчики понесли огромные потери в живой силе.

"Месяц упорных боев, выдержки и победы наших защитников, которые продолжают героически держать оборону. За это время наши воины уничтожили более 100 вражеских танков, 250 других бронемашин, около 50 артиллерийских систем и 7 самолетов Су-25. Общие потери противника в живой силе составляют около десяти тысяч человек", — написал он.

Также Залужный поблагодарил пехоту, танкистов, разведчиков, артиллеристов, медиков, операторов БПЛА за блестяще выполненную работу.

"Каждому защитнику, каждой защитнице, защищающей Авдеевку. Склоняю голову перед теми, кто на щите. Вечная Память и честь. Слава нашим Героям! Слава Украине!", — подытожил он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что под Авдеевкой продолжается наступление оккупантов. В последнее время захватчики применяют другую тактику.