Война — день 623: оккупанты усиливают давление на востоке и не считаются с потерями

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия не стихают по всей линии фронта, а оккупанты активировали давление на ВСУ не только по направлению Авдеевки, но и в районе Бахмута. Особенно это касается тех позиций, которые были зачищены украинскими военными. Также не прекращаются попытки захватить оставшуюся под контролем Украины часть Луганской области, хотя украинские военные стойко держат оборону и не позволяют россиянам продвинуться.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 8 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Харьковской области прозвучала воздушная тревога, сообщается о ракетной угрозе

О том, что происходило 5 ноября, читайте в материале: Война — день 620: армия рф несет большие потери на фронтах, ВСУ и оккупанты обмениваются ракетными ударами

Информацию за 6 ноября смотрите по ссылке: Война — день 621: оккупанты замедлились на фронте, но активно обстреливают ракетами

С данными за 7 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 622: у ВСУ есть ряд успехов на фронтах из-за чего оккупанты вынуждены подтягивать резервы