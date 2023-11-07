Война — день 622: у ВСУ есть ряд успехов на фронтах из-за чего оккупанты вынуждены подтягивать резервы

Оперативно о главном за сутки

Активные боевые действия на фронте не стихают даже несмотря на похолодание. ВСУ продолжают проводить наступательные действия в Запорожской области, где демонстрируют продвижение, кроме того есть успехи и на левом берегу Днепра в Херсонской области. Вместе с тем, эксперты считают, что события с войной в Украине могут развиваться по примеру чеченских войн, когда после проигрыша в первой фазе россия может добиться перемирия и вернуться с новыми силами спустя несколько лет.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 7 ноября, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Новый премьер Словакии Роберт Фицо, который отмечался антиукраинскими высказываниями, заявил, что не станет препятствовать поставкам оружия в Украину, если их будут осуществлять частные компании.

С данными за 4 ноября можно ознакомиться в трансляции: Война — день 619: россия готовит сильные обстрелы, а из США долетают тревожные новости

О том, что происходило 5 ноября, читайте в материале: Война — день 620: армия рф несет большие потери на фронтах, ВСУ и оккупанты обмениваются ракетными ударами

Информацию за 6 ноября смотрите по ссылке: Война — день 621: оккупанты замедлились на фронте, но активно обстреливают ракетами