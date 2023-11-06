Украина может и проиграть: Тарас Чмут раскрыл план россии на текущую и последующую войну

Первую фазу противостояние мы победили

Война в Украине может затянуться на годы. И не факт, что россияне её проиграют.

Такое мнение высказал известный украинский волонтер, глава фонда "Вернись живым" Тарас Чмут. Одним из вариантов дальнейшего развития событий он видит вход в "переговорную фазу" с дальнейшей большой эскалацией через X-лет по аналогии с первой и второй Чеченскими войнами рф.

"Первую (Чеченскую войну — Ред.) россияне проиграли, эту они тоже проиграли. Чтобы мы не говорили — они проиграли. А вторую еще не факт. А мы первую часть (полномасштабной войны — 2022 год — Ред.) выиграли с натяжечкой, но вторую прямо можем и проиграть", — считает Чмут.

Как этого избежать?

Чтобы этого избежать, по мнению Чмута, уже сейчас Украине нужно думать о системной трансформации сектора безопасности и обороны. А именно:

"О развитии ОПК, о том, что мы должны иметь, чтобы в будущей большой войне победить или не допустить её. Но, чтобы её не допустить, тогда возникает вопрос о том, каким образом мы будем возвращать свои территории. Тогда мы должны развивать себя таким образом, чтобы, как только рф будет слабой, мы взяли бы и вернули свое", — объяснил волонтер.

Напомним, ранее мы писали о том, что Резников назвал сроки завершения войны и намекнул, когда Украина вступит в НАТО.