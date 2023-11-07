Блокада поляками пунктов пропуска на границе: Украина сделала новое заявление

Украинские власти заявили о готовности к диалогу

Забастовка польских перевозчиков набирает обороны. При этом украинская сторона пока не получила никаких официальных требований от протестующих для разблокирования границы.

Однако Украина готова к конструктивному диалогу. Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на странице ведомства в Facebook.

В министерстве уточнили, что в настоящее время польские перевозчики блокируют три пункта пропуска — "Корчева — Краковец", "Гребенное — Рава-Русская", "Дорогуск — Ягодин".

Украинские власти отмечают, что "блокирование границы вредит интересам обеих стран и создает риски для функционирования инициативы "Пути солидарности"".

"Для нас важно, чтобы интересы перевозчиков обеих стран были учтены. Хотим заверить перевозчиков и экспортеров: команда круглосуточно работает над поиском решений, чтобы как можно скорее разблокировать пункты пропуска", — добавили в министерстве.

Для решения сложившейся ситуации украинская сторона ведет переговоры с Посольством в Польше, Министерством инфраструктуры Польши, Еврокомиссией и украинскими перевозчиками и пограничными службами.

В Мининфраструктуре уточнили, что требования от польских перевозчиков официально никто не передавал ни одному представителю украинской стороны.

Забастовка польских перевозчиков

Напомним, 6 ноября польские перевозчики объявили о забастовке на границе с Украиной. Движение заблокировано по трем пунктам пропуска. В результате, пропускная способность составляет не более одной машины на экспорт и импорт в час.

В СМИ и соцсетях ранее сообщали, что забастовщики грозятся протестовать "целые два месяца, до 3 января 2024 года". Они выдвинули следующие требования:

возобновление разрешительных отношений с Украиной;

усиление транспортных правил;

запрет на регистрацию компаний в Польше, если их финансы и бухгалтерия находятся вне ЕС;

получение доступа к украинской системе "Шлях";

разделение отдельных очередей для автомобилей ЕС в системе "єЧерга";

выделение отдельных очередей для пустых автомобилей.

Ранее "Телеграф" сообщил, что Украина призвала Польшу разблокировать грузовые перевозки в ряде пропускных пунктов после начала там забастовки местных перевозчиков.