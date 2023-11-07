Блокада поляками пунктів пропуску на кордоні: Україна зробила нову заяву

Українська влада заявила про готовність до діалогу

Страйк польських перевізників набирає оборони. При цьому українська сторона поки що не отримала жодних офіційних вимог від протестувальників для розблокування кордону.

Однак Україна готова до конструктивного діалогу. Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України на сторінці відомства у Facebook.

У міністерстві уточнили, що наразі польські перевізники блокують три пункти пропуску — "Корчева — Краковець", "Гребене — Рава-Руська", "Дорогуськ — Ягодин".

Українська влада зазначає, що "блокування кордону шкодить інтересам обох країн та створює ризики для функціонування ініціативи "Шляху солідарності"".

"Для нас важливо, щоб інтереси перевізників обох країн були враховані. Хочемо запевнити перевізників та експортерів: команда цілодобово працює над пошуком рішень, щоб якнайшвидше розблокувати пункти пропуску", — додали в міністерстві.

Для вирішення ситуації українська сторона веде переговори з Посольством у Польщі, Міністерством інфраструктури Польщі, Єврокомісією та українськими перевізниками та прикордонними службами.

У Мінінфраструктурі уточнили, що вимоги від польських перевізників офіційно ніхто не передавав жодному представнику української сторони.

Страйк польських перевізників

Нагадаємо, 6 листопада польські перевізники оголосили про страйк на кордоні з Україною. Рух заблокований за трьома пунктами пропуску. В результаті, пропускна спроможність становить не більше однієї машини на експорт та імпорт на годину.

У ЗМІ та соцмережах раніше повідомляли, що страйкарі погрожують протестувати "цілі два місяці, до 3 січня 2024 року". Вони висунули такі вимоги:

поновлення дозвільних відносин з Україною;

посилення транспортних правил;

заборона на реєстрацію компаній у Польщі, якщо їхні фінанси та бухгалтерія перебувають поза ЄС;

отримання доступу до української системи "Шлях";

поділ окремих черг для автомобілів ЄС у системі "єЧерга";

виділення окремих черг для пустих автомобілів.

Раніше "Телеграф" повідомив, що Україна закликала Польщу розблокувати вантажні перевезення у низці пропускних пунктів після початку там страйку місцевих перевізників.