Польські протестувальники заблокували кордон з Україною: хто може виїхати

Страйкарі назвали кілька категорій перевезень, які пропускатимуть без обмежень

Польські перевізники, як і обіцяли раніше, заблокували три найбільші пункти пропуску на кордоні з Україною. Вони пропускають лише по одній вантажівці на годину в обох напрямках.

Про це у понеділок, 6 листопада, повідомила пресслужба Державної митної служби України. Перевізників попереджають, що ускладнено рух транспортних засобів як на в’їзд в Україну, так і на виїзд.

Зазначається, що польські протестувальники спочатку заблокували митний пост "Ягодин" Волинської митниці. Також відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребене".

Протестувальники заявляють, що від сьогодні пропускатимуть лише по одній вантажівці на годину в обох напрямках.

При цьому товари 1-24 групи, які проходять фітосанітарний та/або ветеринарний контроль та слідують через Польщу транзитом, не впускатимуть зовсім.

"Це зменшить товаропотік через Ягодин в середньому у 25 разів, порівняно з оптимальною кількістю транспортних засобів, затвердженою міжнародними Меморандумами між Україною та Польщею", – зазначили у пресслужбі митниці.

Протестувальники пообіцяли пропускати через кордон без обмежень рейсові автобуси, вантажі гуманітарної допомоги, цистерн з пальним на вʼїзд в Україну та інші небезпечні вантажі, а також швидкопсувні товари та живих тварин.

Таким блокуванням польські протестувальники намагаються привернути увагу до ситуації на ринку транспортних перевезень у Польщі. Вони також висунули низку вимог:

Як повідомляв "Телеграф", ситуація на кордоні викликана тим, що для Польщі транспортна галузь є однією з найважливіших. Саме польські компанії вважаються основними гравцями на європейському ринку. Вони займають 26% всіх перевезень у Європі. Тому конкуренти з України їм не потрібні.