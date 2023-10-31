Польща vs Україна: скільки коштують продукти у супермаркетах і де реально дешевше (фото)

Багатьом здається, що в сусідніх країнах життя простіше та дешевше

Порівняння цін на продукти харчування в Україні та Польщі – це досить популярна тема для обговорень. Багато хто переконаний, що ціни в сусідній країні набагато демократичніші, ніж в Україні.

Кореспондент "Телеграфа" відвідав польський супермаркет Biedronka, який вважається найдешевшим у країні, і вирішив порівняти реальну вартість продуктів у Польщі та Україні. Гарантуємо, що ви будете сильно здивовані, дізнавшись "різницю" між цінами на деякі види товарів.

Ціни у матеріалі вказані за актуальним курсом на 31 жовтня 2023 року.

Овочі та фрукти

Різноманітні овочі та фрукти представлені у польських супермаркетах у великому асортименті. Наприклад, тут можна легко восени купити кавуни та дині, манго, виноград і хурму. Також у будь-яку пору року є в наявності яблука, груші та цитрусові.

Для любителів овочів завжди є селера, різноманітний салат, огірки та помідори. Цікаво, що м’ята та меліса тут продається в горщиках з ґрунтом – таким чином ви можете поливати рослину і вона довгий час не пропадатиме.

Практично вся продукція у польських супермаркетах – місцевого виробництва. Дуже часто продукти маркуються написом "Polska produkcja/Polski produkt" ("Зроблено у Польщі").

Ціни:

Картопля мита — 2,99 злотих (26 гривень)

Морква — 2,99 (26 гривень)

Огірки — 4,99 (43 гривні)

Солодкий перець- 4,99 (43 гривні). Без акції — 12,99 (112 гривень)

Буряк — 1,99 (17 гривень)

Цибуля — від 2, 99 (26 гривень)

Лимон — 3,99 (34 гривні)

Мандарин — 9,99 (86 гривень)

Манго — 16,99 (146 гривень)

Грейпфрут — 9,99 (86 гривень)

Яблука — від 1, 79 (15 гривень)

Ціни в Україні:

Картопля мита — 21.59 гривень

Морква — від 7.95 гривень

Огірки — 72.89 гривень

Солодкий перець – 114.59 гривень

Буряк — 9.29 гривень

Лимон — 49.95 гривень

Мандарин — 49.95 гривень

Манго — 143.95 гривень

Грейпфрут — 64.95 гривень

Яблука — від 12.89 гривень

М’ясо, яйця та сосиски

М’ясна продукція у польських магазинах представлена у різноманітності. Ви завжди зможете придбати курку, свіжий фарш, яловичину та свинину. Також сосиски, сардельки, шинка та ковбаса на будь-який смак.

Ціни:

Свинячий фарш — 10,99 злотих (94 гривні)

Куряче філе — 23,90 (205 гривень)

Курячі стегенця — 9,99 (86 гривень)

Яловичина (стейк) — 39,90 (343 гривні)

Сосиски — від 8,50 (73 гривні)

Сардельки/ковбаса — від 12, 60 (108 гривень)

Шинка — 9,99 за 250 грам (86 гривень)

Яйця – 16,00 за 20 штук (137 гривень)

Ціни в Україні:

Свинячий фарш — від 86.90 гривень

Куряче філе — 181.79 за 600 грам

Курячі стегенця — від 100 гривень

Сосиски — від 50 гривень за 215 грам

Сардельки/ковбаса — від 120 гривень

Шинка — від 80 гривень

Яйця — від 46.60 за 10 штук

Ціни на крупи, макарони та піцу

Різні крупи та макаронні вироби в Польщі мають великий попит. Тут ви також зможете легко знайти заморожені вареники і пельмені, картопля-фрі, піцу, нагетси, локшину швидкого приготування.

Ціни:

Локшина швидкого приготування – близько 2 злотих (15-17 гривень)

Заморожена піца — від 12 злотих (103 гривні)

Вареники – від 7 злотих за упаковку (60 гривень)

Макарони — від 3,50 (30 гривень)

Рис та інші крупи – в районі 4-5 злотих (30-40 гривень)

Ціни в Україні:

Локшина швидкого приготування – від 11 гривень

Заморожена піца – близько 90 гривень

Вареники — від 28.90 гривень

Макарони — від 22.70 гривень

Рис та інші крупи – від 42.90 гривень

Алкоголь та цигарки

У Польщі діє заборона куріння сигарет (у тому числі й електронних) у громадських місцях. Алкоголь та тютюнові вироби продаються лише повнолітнім.

Пиво продається у бляшанках або скляних пляшках. Пластикова тара тут не розповсюджена.

Ціни у Польщі:

Пиво – від 2 злотих за банку 0,5 (17 гривень)

Вино — від 12 злотих (103 гривні)

Горілка – від 25 злотих (215 гривень)

Стики для IQOS – 16 злотих (137 гривень)

Ціни в Україні:

Пиво – від 25 гривень за пляшку 0,5

Вино — від 105 гривень

Горілка – від 100 гривень

Стики для IQOS — 90 гривень

Судячи з цін, можна зробити висновок про те, що практично всі категорії товарів у Польщі коштують дорожче, ніж в Україні.

Фото: Biedronka та "АТБ"

Раніше "Телеграф" писав про те, що ціни в Україні повільно, але впевнено зростають практично на всі групи товарів, у тому числі і на дитяче харчування. Деякі супермаркети навіть змушені вішати на суміші "їжалки" від злодіїв. На цей момент звернув увагу один із користувачів соцмережі Х (колишній Твіттер), чим викликав небувале обговорення. При цьому сьогоднішні ціни на харчування для немовлят здивували українців так само, як і антикрадіжні датчики.