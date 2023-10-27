Встигніть обрізати ці три плодові дерева восени: інакше врожаю не дочекаєтеся

Не забудьте про осіннє обрізання дерев, це дуже важлива сезонна робота

В осінні місяці багато плодових дерев потребують обрізки. Проста маніпуляція покращить розвиток культур та принесе у майбутньому сезоні розкішний урожай.

Восени досвідчені садівники обрізають лише три дерева – яблуню, грушу та сливу. Про це йдеться у Телеграм-каналі "Садівник".

Так, до осінньої обрізки плодових дерев та чагарників потрібно підходити обережно й враховувати особливості догляду за кожною культурою. Наприклад, крону груші та вишні формують кожні три роки. Занадто часто втручання у зростання таких рослин лише нашкодить: зріст сповільниться, а врожаю поменшає.

Крім того, не варто поспішати з обрізанням у вашому саду. Рекомендується обрізати дерева після того, як опаде все листя. На вулиці має зберігатися суха прохолодна погода. Здійснювати маніпуляцію слід за 2-3 тижні до настання стабільної мінусової температури.

Як обрізати плодові дерева восени:

Видаліть усі хворі, слабкі, сухі та зламані гілки;

Зріжте всі кореневі порослі та ділянки, що загущують крону;

Обріжте гілки, що перехрещуються;

Заберіть пагони, що ростуть усередину крони, вертикально вгору та вниз;

Залишіть гілки, що ростуть перпендикулярно до стовбура.

Обрізані гілки винесіть із ділянки, а всі зрізи обробіть садовим варом.

Які плодові дерева потрібно обрізати в осінньому сезоні? До обрізки рекомендуються груша, слива та яблуня. А ось абрикос, вишня, персик і черешня можуть почекати до зими, восени лише допускається санітарна обрізка.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший важливий етап осінніх робіт на ділянці. Багато хто забуває прибирати опале листя, а дарма.