Встигніть обрізати ці три плодові дерева восени: інакше врожаю не дочекаєтеся
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Не забудьте про осіннє обрізання дерев, це дуже важлива сезонна робота
В осінні місяці багато плодових дерев потребують обрізки. Проста маніпуляція покращить розвиток культур та принесе у майбутньому сезоні розкішний урожай.
Восени досвідчені садівники обрізають лише три дерева – яблуню, грушу та сливу. Про це йдеться у Телеграм-каналі "Садівник".
Так, до осінньої обрізки плодових дерев та чагарників потрібно підходити обережно й враховувати особливості догляду за кожною культурою. Наприклад, крону груші та вишні формують кожні три роки. Занадто часто втручання у зростання таких рослин лише нашкодить: зріст сповільниться, а врожаю поменшає.
Крім того, не варто поспішати з обрізанням у вашому саду. Рекомендується обрізати дерева після того, як опаде все листя. На вулиці має зберігатися суха прохолодна погода. Здійснювати маніпуляцію слід за 2-3 тижні до настання стабільної мінусової температури.
Як обрізати плодові дерева восени:
- Видаліть усі хворі, слабкі, сухі та зламані гілки;
- Зріжте всі кореневі порослі та ділянки, що загущують крону;
- Обріжте гілки, що перехрещуються;
- Заберіть пагони, що ростуть усередину крони, вертикально вгору та вниз;
- Залишіть гілки, що ростуть перпендикулярно до стовбура.
- Обрізані гілки винесіть із ділянки, а всі зрізи обробіть садовим варом.
Які плодові дерева потрібно обрізати в осінньому сезоні? До обрізки рекомендуються груша, слива та яблуня. А ось абрикос, вишня, персик і черешня можуть почекати до зими, восени лише допускається санітарна обрізка.
Раніше "Телеграф" розповідав про інший важливий етап осінніх робіт на ділянці. Багато хто забуває прибирати опале листя, а дарма.