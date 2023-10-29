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Без таких "спагеті" ви не святкуватимете Хелловін: незвичайна страва з гарбуза

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Ця страва точно варто скуштувати!
Ця страва точно варто скуштувати!. Фото shuba.life

Рецепт, без якого важко уявити осінь

Гарбуз можна не тільки запікати та готувати крем-суп. Її додають у салати, причому, як у свіжому вигляді, так і у відвареному, готують гратен і равіолі, начинку для пирогів і пиріжків, запіканку сиру і чизкейк.

Напередодні Хелловіна важко уявити нашу кухню без гарбуза. Саме з цієї причини ми з Shuba пропонуємо приготувати незвичайні спагеті з гарбуза. Вони підійдуть у тому випадку, якщо набридла каша, а випічку готувати часу немає. Обов’язково здивуйте рідних та близьких такою незвичайною стравою.

Як приготувати "спагеті" з гарбуза

Інгредієнти на 6 порцій:

  • гарбуз — 700 г;
  • пармезан тертий (або інший витриманий сир) – 70 г;
  • масло вершкове — 100 г;
  • сіль кам’яна, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180℃.
  2. Цілий гарбуз проколіть невеликим ножем кілька разів по поверхні. Помістіть її у форму для запікання та запікайте 1 годину або до м’якості.
  3. Готовий гарбуз розріжте навпіл, викиньте насіння. Виделкою зіскребіть м'якуш нитками, як спагеті, в тарілку.
  4. "Спагеті" перемішайте з пармезаном, вершковим маслом, приправте до смаку сіллю і перцем і подавайте до столу.

Такі "спагеті" можна подавати з гарбузовою кавою за рецептом "Телеграфа". Смачного.

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