Без таких "спагеті" ви не святкуватимете Хелловін: незвичайна страва з гарбуза

Рецепт, без якого важко уявити осінь

Гарбуз можна не тільки запікати та готувати крем-суп. Її додають у салати, причому, як у свіжому вигляді, так і у відвареному, готують гратен і равіолі, начинку для пирогів і пиріжків, запіканку сиру і чизкейк.

Напередодні Хелловіна важко уявити нашу кухню без гарбуза. Саме з цієї причини ми з Shuba пропонуємо приготувати незвичайні спагеті з гарбуза. Вони підійдуть у тому випадку, якщо набридла каша, а випічку готувати часу немає. Обов’язково здивуйте рідних та близьких такою незвичайною стравою.

Як приготувати "спагеті" з гарбуза

Інгредієнти на 6 порцій:

гарбуз — 700 г;

пармезан тертий (або інший витриманий сир) – 70 г;

масло вершкове — 100 г;

сіль кам’яна, перець чорний мелений — до свого смаку.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180℃. Цілий гарбуз проколіть невеликим ножем кілька разів по поверхні. Помістіть її у форму для запікання та запікайте 1 годину або до м’якості. Готовий гарбуз розріжте навпіл, викиньте насіння. Виделкою зіскребіть м'якуш нитками, як спагеті, в тарілку. "Спагеті" перемішайте з пармезаном, вершковим маслом, приправте до смаку сіллю і перцем і подавайте до столу.

Такі "спагеті" можна подавати з гарбузовою кавою за рецептом "Телеграфа". Смачного.