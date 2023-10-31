Польша vs Украина: сколько стоят продукты в супермаркетах и где реально дешевле (фото)

Многим кажется, что в соседних странах жизнь проще и дешевле

Сравнение цен на продукты питания в Украине и Польше — это достаточно популярная тема для обсуждений. Многие убеждены, что цены в соседней стране намного демократичнее, нежели в Украине.

Корреспондент "Телеграфа" посетил польский супермаркет Biedronka, который считается самым недорогим в стране, и решил сравнить реальную стоимость продуктов в Польше и Украине. Гарантируем, что вы будете сильно удивлены узнав "разницу" между ценами на некоторые виды товаров.

Цены в материале указаны по актуальному курсу на 31 октября 2023 года.

Овощи и фрукты

Разнообразные овощи и фрукты представлены в польских супермаркетах в большом ассортименте. К примеру, здесь можно без труда осенью купить арбузы и дыни, манго, виноград и хурму. Также в любое время года есть в наличии яблоки, груши и цитрусовые.

Для любителей овощей всегда есть сельдерей, разнообразный салат, огурцы и помидоры. Интересно, что мята и мелисса здесь продается в горшках с грунтом — таким образом вы можете поливать растение и оно долгое время не будет пропадать.

Практически вся продукция в польских супермаркетах — местного производства. Очень часто продукты маркируются надписью "Polska produkcja/Polski produkt" ("Сделано в Польше").

Цены:

Картофель мытый — 2,99 злотых (26 гривен)

Морковь — 2,99 (26 гривен)

Огурцы — 4,99 (43 гривны)

Сладкий перец — 4,99 (43 гривны). Без акции — 12,99 (112 гривен)

Свекла — 1,99 (17 гривен)

Лук — от 2, 99 (26 гривен)

Лимон — 3,99 (34 гривны)

Мандарин — 9,99 (86 гривен)

Манго — 16,99 (146 гривен)

Грейпфрут — 9,99 (86 гривен)

Яблоки — от 1, 79 (15 гривен)

Цены в Украине:

Картофель мытый — 21.59 гривен

Морковь — от 7.95 гривен

Огурцы — 72.89 гривен

Сладкий перец — 114.59 гривен

Свекла — 9.29 гривен

Лимон — 49.95 гривен

Мандарин — 49.95 гривен

Манго — 143.95 гривен

Грейпфрут — 64.95 гривен

Яблоки — от 12.89 гривен

Мясо, яйца и сосиски

Мясная продукция в польских магазинах представлена в разнообразии. Вы всегда сможете приобрести курицу, свежий фарш, говядину и свинину. Также сосиски, сардельки, ветчина и колбаса на любой вкус.

Цены:

Свиной фарш — 10,99 злотых (94 гривны)

Куриное филе — 23,90 (205 гривен)

Куриные окорочка — 9,99 (86 гривен)

Говядина (стейк) — 39,90 (343 гривны)

Сосиски — от 8,50 (73 гривны)

Сардельки/колбаса — от 12, 60 (108 гривен)

Ветчина — 9,99 за 250 грамм (86 гривен)

Яйца — 16,00 за 20 штук (137 гривен)

Цены в Украине:

Свиной фарш — от 86.90 гривен

Куриное филе — 181.79 за 600 грамм

Куриные окорочка — от 100 гривен

Сосиски — от 50 гривен за 215 грамм

Сардельки/колбаса — от 120 гривен

Ветчина — от 80 гривен

Яйца — от 46.60 за 10 штук

Цены на крупы, макароны и пиццу

Всевозможные крупы и макаронные изделия в Польше пользуются большим спросом. Здесь вы также сможете без труда найти замороженные вареники и пельмени, картофель-фри, пиццу, наггетсы, лапшу быстрого приготовления.

Цены:

Лапша быстрого приготовления — около 2 злотых (15-17 гривен)

Замороженная пицца — от 12 злотых (103 гривны)

Вареники — от 7 злотых за упаковку (60 гривен)

Макароны — от 3,50 (30 гривен)

Рис и прочие крупы — в районе 4-5 злотых (30-40 гривен)

Цены в Украине:

Лапша быстрого приготовления — от 11 гривен

Замороженная пицца — около 90 гривен

Вареники — от 28.90 гривен

Макароны — от 22.70 гривен

Рис и прочие крупы — от 42.90 гривен

Алкоголь и сигареты

В Польше действует запрет на курение сигарет (в том числе и электронных) в общественных местах. Алкоголь и табачные изделия продаются только совершеннолетним.

Пиво продается в жестяных банках или стеклянных бутылках. Пластиковая тара здесь не распространена.

Цены в Польше:

Пиво — от 2 злотых за банку 0,5 (17 гривен)

Вино — от 12 злотых (103 гривны)

Водка — от 25 злотых (215 гривен)

Стики для IQOS — 16 злотых (137 гривен)

Цены в Украине:

Пиво — от 25 гривен за бутылку 0,5

Вино — от 105 гривен

Водка — от 100 гривен

Стики для IQOS — 90 гривен

Судя по ценам, можно сделать вывод о том, что практически все категории товаров в Польше стоят дороже, чем в Украине.

Фото: Biedronka и "АТБ"

Ранее "Телеграф" писал о том, что цены в Украине медленно, но уверенно растут практически на все группы товаров, — в том числе и на детское питание. Некоторые супермаркеты даже вынуждены вешать на смеси "пищалки" от воров. На этот момент обратил внимание один из пользователей соцсети Х (бывший Твиттер), чем вызвал небывалое обсуждение. При этом сегодняшние цены на питание для младенцев удивили украинцев так же сильно, как и антикражные датчики.