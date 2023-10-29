Без таких "спагетти" вы не будете праздновать Хеллоуин: необычное блюдо из тыквы

Рецепт, без которого сложно представить осень

Тыкву можно не только запекать и готовить крем-суп. Ее добавляют в салаты, причем, как в свежем виде, так и в отварном, готовят гратен и равиоли, начинку для пирогов и пирожков, творожную запеканку и чизкейк.

В преддверии Хеллоуина сложно представить нашу кухню без тыквы. Именно по этой причине мы с Shuba предлагаем приготовить необычные "спагетти" из тыквы. Они подойдут в том случае, если надоела каша, а выпечку готовить времени нет. Обязательно удивите родных и близких таким необычным блюдом.

Как приготовить "спагетти" из тыквы

Ингредиенты на 6 порций:

тыква — 700 г;

пармезан тертый (или другой выдержанный сыр) — 70 г;

масло сливочное — 100 г;

соль каменная, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Разогрейте духовой шкаф до 180℃. Целую тыкву проколите небольшим ножом несколько раз по поверхности. Поместите ее в форму для запекания и запекайте 1 час или до мягкости. Готовую тыкву разрежьте пополам, выбросьте семена. Вилкой соскребите мякоть нитями, словно спагетти, в тарелку. "Спагетти" перемешайте с пармезаном, сливочным маслом, приправьте по вкусу солью и перцем и подавайте к столу.

Такие "спагетти" можно подавать с тыквенным кофе по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.