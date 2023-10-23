Стоимость этих товаров будет расти из-за двух обстоятельств: что будет с ценами до конца ноября

Чем ближе зима, тем сложнее транспортировать и хранить овощи и фрукты

Ценники на овощи в течение осени в Украине меняются почти каждый день. На 60 гривен подорожал огурец и это не предел, потому что фрукты и овощи будут только расти в стоимости.

Как прогнозируют ученые Института аграрной экономики (ИАЭ) в Фокусе, в октябре-ноябре больше всего вырастет в стоимости капуста и лук. Удорожание произойдет по двум причинам.

По словам экспертов, в течение последних дней октября и целого ноября цены на яблоки могут вырасти до 18-20 грн/кг, а на виноград – до 100 грн/кг, апельсины – до 80 грн/кг, на бананы – до 50 грн/кг.

Кроме того, стоимость некоторых овощей также поднимется: капуста белокочанная – до 8 грн/кг (+15%), свёкла – до 8,50 грн/кг (+12%), лук репчатый – до 14 грн/кг (+15%) ), морковь – до 9 грн/кг (+11%) и картофель – до 9,5 грн/кг (+12%).

Ученые выделяют две причины, которые повлекут за собой рост цен.

"Это обусловлено, прежде всего, ростом стоимости их хранения и транспортировки из-за повышения тарифов на электроэнергию для промышленных производителей и цен на топливо", — говорится на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине могут подешеветь сразу пять категорий продуктов.