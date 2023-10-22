На 60 гривен за месяц: в Украине подорожал один из самых популярных овощей

Стало известно, какие сейчас цены на этот овощ в крупных супермаркетах

За последний месяц в Украине значительно повысились цены на некоторые овощи, включая огурцы. Сразу несколько их видов стали дороже в октябре на 50 гривен и больше.

По данным сайта Минфин, к концу октября килограмм огурцов в среднем в крупных украинских супермаркетах обходится покупателям в 69,99 гривны. При этом в сентябре цена на овощ составляла 21,49 гривны.

Гладкие огурцы в этом месяце стоят 77,10 грн/кг в среднем. В некоторых супермаркетах овощ можно найти даже по 88 гривен. Месяцем ранее эти огурцы продавали по 35,64. Таким образом, с сентября по октябрь стоимость выросла почти на 43 гривны.

Больше всего изменились цены на колючие огурцы. Сейчас килограмм в среднем стоит 94,90 грн. В сентябре этот овощ можно было приобрести по 33,61. Выходит, что за месяц колючие огурцы стали дороже на 61,29.

Также и огурцы короткоплодные стали одними из тех, которые в этом месяце подорожали больше всего. Стоимость изменилась с 25,76 до 86,30.

Тепличные огурцы подорожали ровно на 50 гривен с сентября по октябрь. Сейчас их цена составляет 79,90 гривны за один килограмм.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине могут подешеветь сразу пять категорий продуктов. Эксперты рассказали, когда и на что ждать падения цен.