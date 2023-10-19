В Украине будут дешеветь 5 категорий продуктов: какими будут цены до конца октября
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 917
Подорожание также не обошло отдельные категории товаров
В октябре наблюдается тенденция к удешевлению некоторых продуктов в Украине. Больше всего в цене упала морковь, а меньше всего — молоко и рыба мороженая.
Как прогнозирует директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко, пишет agronews.ua, до конца этого месяца продолжат дешеветь некоторые крупы, овощи и фрукты, а также подсолнечное масло и сахар.
Цены на продукты в течение сентября-октября 2023 года:
- морковь — -37,3%;
- лук — -28,7;
- яблоки — -29,2%;
- картофель — -14,9%;
- гречневая крупа — -9,2%;
- пшеничная крупа — -3,2%;
- рис — -1,8%;
- масло подсолнечное — -1,5%;
- сметана жирностью до 15% — -0,4%;
- молоко пастеризованное – -0,3%;
- рыба мороженая – -0,3%.
"Урожай овощей, фруктов и зерновых в Украине в этом году был хорошим. Уборка урожая еще продолжается. Многие украинцы начали выращивать с/х продукцию у себя на огородах, что снизило спрос на рынках и фермеры не стали завышать ценники", — говорят эксперты.
Кроме того, есть те товары, которые в супермаркетах только дорожают:
- мясо — +1%;
- сливочное масло — +1,4%;
- колбасы вареные первого сорта — +1,3%.
Согласно словам аналитиков рынка, мясо продолжит расти в цене не только из-за повышения стоимости затрат на его производство, но и из-за отмены фиксированного курса доллара. Больше всего поднялась себестоимость свинины, сала и говядины.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отдельный список товаров в Украине будет ежемесячно только дорожать.