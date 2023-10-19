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В Украине будут дешеветь 5 категорий продуктов: какими будут цены до конца октября

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Овощи
Овощи. Фото Pixabay

Подорожание также не обошло отдельные категории товаров

В октябре наблюдается тенденция к удешевлению некоторых продуктов в Украине. Больше всего в цене упала морковь, а меньше всего — молоко и рыба мороженая.

Как прогнозирует директор Института аграрной экономики Юрий Лупенко, пишет agronews.ua, до конца этого месяца продолжат дешеветь некоторые крупы, овощи и фрукты, а также подсолнечное масло и сахар.

Цены на продукты в течение сентября-октября 2023 года:

  • морковь — -37,3%;
  • лук — -28,7;
  • яблоки — -29,2%;
  • картофель — -14,9%;
  • гречневая крупа — -9,2%;
  • пшеничная крупа — -3,2%;
  • рис — -1,8%;
  • масло подсолнечное — -1,5%;
  • сметана жирностью до 15% — -0,4%;
  • молоко пастеризованное – -0,3%;
  • рыба мороженая – -0,3%.

"Урожай овощей, фруктов и зерновых в Украине в этом году был хорошим. Уборка урожая еще продолжается. Многие украинцы начали выращивать с/х продукцию у себя на огородах, что снизило спрос на рынках и фермеры не стали завышать ценники", — говорят эксперты.

Кроме того, есть те товары, которые в супермаркетах только дорожают:

  • мясо — +1%;
  • сливочное масло — +1,4%;
  • колбасы вареные первого сорта — +1,3%.

Согласно словам аналитиков рынка, мясо продолжит расти в цене не только из-за повышения стоимости затрат на его производство, но и из-за отмены фиксированного курса доллара. Больше всего поднялась себестоимость свинины, сала и говядины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что отдельный список товаров в Украине будет ежемесячно только дорожать.

Теги:
#Цены #Сахар #Цены на продукты #Фрукты #Овощи #Крупа #Подсолнечное масло