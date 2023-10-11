Отдельные продукты точно будут дешеветь осенью: названы три вида товаров

Большинство продуктов в течение месяца выросли в цене

В течение следующих месяцев стоимость отдельных продуктов будет снижаться. Украинцам стоит ждать новых цен на некоторые крупы, плодоовощные товары и сахар.

Как сообщает директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко, наиболее существенно в сентябре против августа снизились потребительские цены на овощи и фрукты. А вот яйца, напротив, сильно подорожали.

Цены на продукты в течение августа-сентября 2023 г.

Подешевело:

овощи (-9,7%) и фрукты (-5,1%);

масло подсолнечное (-1,6%);

хлеб и хлебопродукты (-0,6%);

рыба и продукты из рыбы (-0,4%);

макаронные изделия – без изменений;

Подорожало:

яйца (+12,3%);

масло (+1,3%);

сахар (+1,2%);

мясо и мясопродукты (+1,1%);

молоко (+0,5%);

творог и мягкий творог (+0,4%).

Прогноз от Юрия Лупенко

Он прогнозирует, что три вида продуктов будут точно дешеветь.

"В последующие месяцы потенциал для снижения потребительских цен на продукты питания остается по отдельным видам круп, плодоовощной продукции и сахара, поскольку сбор поздних культур продолжается, а сезон сахароварения только начинается", — говорит эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине дешевеет некоторый фрукт. Его средняя стоимость составляет 16 гривен.