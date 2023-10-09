В Украине одна из круп подешевела почти на 8 гривен: будет ли цена падать в дальнейшем

Ее потребляет почти каждый

Более года назад гречка в Украине стоила 96 гривен, но затем произошло постепенное снижение на эту крупу. В сентябре она подешевела до 45,61 гривны, а в октябре ее стоимость достигает 35,85 гривны.

Какие сейчас цены на этот товар и где в украинских магазинах она самая дешевая, можно узнать на сайте Минфин. Сейчас самая низкая цена на гречку есть у "Auchan".

В "Auchan" она продается по цене 32,90 гривны за килограмм. В то же время самая дорогая продукция в магазине "Varus" — 42,40 гривны.

Цена на гречку в сентябре в среднем была в пределах 43,83 гривны за килограмм.

Что говорят аналитики

В украинский рынок в сентябре 2022 года начало поступать в большом предложении гречка, поэтому ожидаемое удешевление не заставило себя ждать. Директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Юрий Лупенко добавляет, что продолжающееся сейчас снижение стоимости крупы будет и в течение большей части осени.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что лук в Украине продолжает дешеветь и такая тенденция сохранится до первых заморозков.