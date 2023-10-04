В Украине точно подорожают три продукта: когда это будет и на сколько вырастут цены

Эти товары покупает почти каждый украинец

Октябрь принесет в Украину подорожание некоторых продуктов. Стоимость хлеба, молока и мяса точно увеличится, а вот цена на баклажаны, морковь и лук — может даже немного упасть.

Как сообщает советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Иван Николаевич Стефанишин, передает "РБК-Украина", в первую очередь подорожает хлеб, потому что мука уже на 5-7% выросла в цене. А больше всего поднимется в стоимости мясо.

Хлеб, мясо и курица

По словам Стефанишина, аграрии использовали меньше удобрений и защиты от повреждения вредителями. Поэтому, когда засевали озимую пшеницу, то стоимость удобрения резко возросла. Мука выросла на 7% в стоимости, поэтому подорожание хлеба неизбежно.

"Хлеб в ближайшее время вырастет в цене, уже пошла конкуренция за качественную муку. Дальше она будет усиливаться ", — сообщил Стефанишин.

Кроме того, эксперт прогнозирует рост цен на мясо и курицу. Стоимость свинины и птицы уже выросла на 10%, а причина этого – нехватка ресурса.

"Украина потеряла селекционно-племенную работу, уничтожено 16 породных линий в свиноводстве и КРС, ощутимо полную зависимость от импорта ", — добавил эксперт.

Масло и сахар

Что касается масла, Стефанишин не видит причин для роста стоимости. В то же время отмечает, что могут возникнуть сопутствующие факторы, как стоимость топлива, энергетики, которые приведут к росту цены.

С сахаром тоже возникнут проблемы из-за мирового дефицита продукта и проблемы Индии.

Баклажаны, морковь и лук

Упала цена на баклажаны, морковь, лук: "Особенно баклажан, сейчас он стоит 20 грн/кг, а в прошлом году в это время было 59 грн. Морковь и лук вдвое упали по сравнению с прошлогодними. Морковь была 16 грн/кг — в этом году 7- 8, лук был 23 грн — стал 12. Понемногу сезонно цена растет, но в целом по сравнению с прошлым годом овощи будут дешевле до первых заморозков", — говорит Стефанишин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет происходить с ценами на гречку осенью в Украине.