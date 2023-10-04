В Україні точно здорожчають три продукти: коли це буде і на скільки зростуть ціни
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Ці товари купує майже кожен українець
Жовтень принесе в Україну здорожчання деяких продуктів. Вартість хліба, молока та м'яса точно збільшиться, а от ціна на баклажани, моркву та цибулю — може навіть трошки впаде.
Як повідомляє радник директора з агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Іван Миколайович Стефанишин, передає "РБК-Україна", у першу чергу подорожчає хліб, бо борошно вже на 5-7% зросло в ціні. А найбільше підніметься у вартості м'ясо.
Хліб, м'ясо й курка
За словами Стефанишина, аграрії використовували менше добрив та захисту від пошкодження шкідниками. Тому коли засівали озиму пшеницю, то вартість добрива різко зросла. Борошно зросло на до 7% у вартості, тому здорожчання хліба неминуче.
"Хліб найближчим часом зросте в ціні, вже пішла конкуренція за якісне борошно. Далі воно посилюватиметься", — повідомив Стефанишин.
Окрім того, експерт прогнозує ріст цін на м'ясо та курку. Вартість свинини та птиці вже зросла на 10%, а причина цього — брак ресурсу.
"Україна втратила селекційно-племінну роботу, знищено 16 породних ліній у свинарстві та ВРХ, відчутно повну залежність від імпорту", — додав експерт.
Масло і цукор
Щодо масла, Стефанишин не бачить причин для зростання вартості. Водночас зауважує, що можуть виникнути супутні чинники, як вартість палива, енергетики, які спричинять зростання ціни.
З цукром теж виникнуть проблеми через світовий дефіцит продукту та проблеми Індії.
Баклажани, морква та цибуля
Впала ціна на баклажани, моркву, цибулю: "Особливо баклажан, зараз він коштує 20 грн/кг, а торік у цей час було 59 грн. Морква та цибуля вдвічі впали порівняно з торішніми. Морква була 16 грн/кг – цього року 7-8, цибуля була 23 грн — стала 12. Потроху сезонно ціна зростає, але загалом порівняно з минулим роком овочі будуть дешевшими до перших заморозків", — каже Стефанишин.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відбуватиметься з цінами на гречку восени в Україні.