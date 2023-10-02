Новий місяць принесе здорожчання продуктів: які основні товари зростуть у ціні у жовтні

Лише один фактор стане причиною такої реакції

В Україні вже подорожчали деякі продукти й чим ближче холодна погода, тим більше зростатимуть у ціні деякі товари. На ринку точно здорожчає хліб та овочі з борщового набору.

Як повідомляє заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук для Today, причина зростання цін – подорожчання електроенергії. Хліб зросте у вартості максимально до 1,5%, а овочі — +15%.

Ціни на хліб зростають вже декілька місяців.

"Фактично відколи зросли тарифи на світло, ціни на хліб щомісяця зростають. І на осінь вони теж про це говорять, що +1, +1,5% може зростати ціна на хліб", — каже Марчук.

Крім того, із наближенням зими почнуть зростати ціни на овочі. Наразі ціни на ринку ще невисокі через те, що фермери продають частину врожаю, яку не залишать на зимове зберігання. У продаж йде некондиційна продукція і просто залишки, які немає де зберігати.

Однак решту овочів закладуть у сховища. Їхнє тривале зберігання вимагає енергозатрат.

"Це може призвести до зростання +10+15% залежно від категорії продукції", — наголосив Денис Марчук.

Зокрема, гуртова ціна на картоплю, яка нині становить у середньому 6 грн/кг, на початку грудня вже може коштувати 8-10 грн/кг. Аналогічно зростуть ціни й на решту овочів, що входять до борщового набору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відбуватиметься з цінами на гречку восени в Україні.