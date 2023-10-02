Новый месяц принесет подорожание продуктов: какие основные товары вырастут в цене в октябре

Лишь один фактор станет причиной такой реакции

В Украине уже подорожали некоторые продукты и чем ближе холодная погода, тем больше будут расти некоторые товары. На рынке точно подорожает хлеб и овощи из борщового набора.

Как сообщает заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук для Today, причина роста цен – удорожание электроэнергии. Хлеб вырастет в стоимости максимально до 1,5%, а овощи – +15%.

Цены на хлеб вырастают уже несколько месяцев.

"Фактически с тех пор как выросли тарифы на свет, цены на хлеб ежемесячно растут. И на осень они тоже об этом говорят, что +1, +1,5% может расти цена на хлеб ", — говорит Марчук.

Кроме того, по мере приближения зимы начнут расти цены на овощи. Пока цены на рынке еще невысокие из-за того, что фермеры продают часть урожая, которую не оставят на зимнее хранение. В продажу идет некондиционная продукция и просто остатки, которые негде хранить.

Однако остальные овощи положат в хранилища. Их длительное хранение требует энергозатрат.

"Это может привести к росту +10+15% в зависимости от категории продукции ", — подчеркнул Денис Марчук.

В частности, оптовая цена на картофель, который составляет в среднем 6 грн/кг, в начале декабря уже может стоить 8-10 грн/кг. Аналогично возрастут цены и на остальные овощи, входящие в борщовый набор.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что будет происходить с ценами на гречку осенью в Украине.