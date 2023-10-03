В Україні дорожчає м'ясо: що стало причиною та чи буде так надалі
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Експерт дав прогноз на найближчі місяці
В Україні поступово зростають ціни на куряче м'ясо. В середньому вартість за кілограм коливається в районі 79 гривень, однак є можливість ще більшого здорожчання.
На сайті Мінфін можна дізнатись, скільки коштує м'ясо курки в українських супермаркетах. Найдешевше м'ясо можна купити у "Novus" — 69,99 гривні за кілограм.
Водночас найдорожчу позицію наразі можна купити у "Varus". Там цей продукт продається в ціні 89,90 гривні за кілограм.
А от в минулому місяці цей продукт у "Novus" продавався по 68,99 гривні, а у "Varus" — 88,19 гривні за кілограм.
Що говорять експерти
За прогнозом економіста України, експерта з економічних питань Ігоря Полховського, цей товар дорожчатиме через базові витрати на вирощування птиці. Він пояснює, що курка є найдешевшим м'ясом на ринку, тому попит на нього зростає. А якщо зростає попит, то збільшується і вартість товару.
"Коли зростають всі основні, базові витрати на вирощування цих курей — то і саме м'ясо буде дорожчати", — каже фахівець.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на ринку точно подорожчають хліб та овочі з борщового набору.