В Україні дорожчає м'ясо: що стало причиною та чи буде так надалі

Експерт дав прогноз на найближчі місяці

В Україні поступово зростають ціни на куряче м'ясо. В середньому вартість за кілограм коливається в районі 79 гривень, однак є можливість ще більшого здорожчання.

На сайті Мінфін можна дізнатись, скільки коштує м'ясо курки в українських супермаркетах. Найдешевше м'ясо можна купити у "Novus" — 69,99 гривні за кілограм.

Водночас найдорожчу позицію наразі можна купити у "Varus". Там цей продукт продається в ціні 89,90 гривні за кілограм.

А от в минулому місяці цей продукт у "Novus" продавався по 68,99 гривні, а у "Varus" — 88,19 гривні за кілограм.

Що говорять експерти

За прогнозом економіста України, експерта з економічних питань Ігоря Полховського, цей товар дорожчатиме через базові витрати на вирощування птиці. Він пояснює, що курка є найдешевшим м'ясом на ринку, тому попит на нього зростає. А якщо зростає попит, то збільшується і вартість товару.

"Коли зростають всі основні, базові витрати на вирощування цих курей — то і саме м'ясо буде дорожчати", — каже фахівець.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на ринку точно подорожчають хліб та овочі з борщового набору.