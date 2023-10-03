В Украине дорожает мясо: что стало причиной и будет ли так дальше

Эксперт дал прогноз на ближайшие месяцы

В Украине постепенно растут цены на куриное мясо. В среднем стоимость за килограмм колеблется в районе 79 гривен, однако есть возможность еще большего подорожания.

На сайте Минфин можно узнать, сколько стоит мясо курицы в украинских супермаркетах. Самое дешевое мясо можно купить у "Novus" — 69,99 гривны за килограмм.

В то же время, самую дорогую позицию сейчас можно купить у "Varus". Там этот продукт продается в цене 89,90 гривны за килограмм.

А вот в прошлом месяце этот продукт у Novus продавался по 68,99 гривны, а у Varus — 88,19 гривны за килограмм.

Что говорят эксперты

По прогнозу экономиста Украины, эксперта по экономическим вопросам Игоря Полховского, этот товар будет дорожать из-за базовых затрат на выращивание птицы. Он объясняет, что курица является самым дешевым мясом на рынке, поэтому спрос на него растет. А если растет спрос, то увеличивается и цена продукта.

"Когда растут все основные, базовые затраты на выращивание этих кур — то и само мясо будет дорожать", — говорит специалист.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на рынке точно подорожают хлеб и овощи из борщового набора.