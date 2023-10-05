Молочка в Украине дорожает: насколько и как долго будут расти цены
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Этот товар изменился в стоимости за месяц
С наступлением осени большинство популярных продуктов точно будут дорожать. Прибавит в цене и молочная продукция, а именно молоко. Это будет происходить из-за необходимости хранения сырья и готовых продуктов, но это, вероятно, будет усложняться удорожанием электроэнергии.
По данным сайта Минфин можно узнать, насколько подорожала эта продукция по сравнению с прошлым месяцем. Самое дорогое молоко продается в Megamarket.
Итак, молоко "Простонаше 1%" дешевле всего можно приобрести у "Metro" (42,22 гривны 900 мл), а Megamarket предлагает эту продукцию в цене 43,60 гривны.
А между тем молоко "Яготинское 2,6%" у "Auchan" продается за 32,90 гривны, хотя у "Megamarket" стоит 45,0 гривны.
То есть, за месяц молоко "Простонаше 1%" подорожало на 90 копеек, а "Яготинское 2,6%" — на 1,17 гривны.
Что говорят аналитики
Эта область очень зависит от ситуации в энергосистеме. Если в Украине снова будет дефицит генерации, возникнет проблема хранения сырья и готовой продукции. В свою очередь, это потянет цены вверх.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что скоро в Украине точно удорожают три основных продукта.