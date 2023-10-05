Молочка в Україні дорожчає: наскільки та як довго будуть рости ціни

Цей товар змінився в вартості за місяць

З настанням осені більшість популярних продуктів точно будуть дорожчати. Додасть в ціні й молочна продукція, а саме молоко. Це відбуватиметься через потребу зберігання сировини та готових продуктів, але це, ймовірно, буде ускладнюватись здорожчанням електроенергії.

За даними сайту Мінфін можна дізнатись, наскільки здорожчало ця продукція в порівнянні з минулим місяцем. Найдорожче молоко продається у Megamarket.

Тож, молоко "Простонаше 1%" найдешевше можна придбати у "Metro" (42,22 гривні 900 мл), а Megamarket пропонує цю продукцію в ціні 43,60 гривні.

А тим часом молоко "Яготинське 2,6%" в "Auchan" продається за 32,90 гривні, хоча у "Megamarket" коштує 45,0 гривні.

Тобто, за місяць молоко "Простонаше 1%" здорожчало на 90 копійок, а "Яготинське 2,6%" — на 1,17 гривні.

Що кажуть аналітики

Ця сфера дуже залежить від ситуації в енергосистемі. Якщо в Україні знову буде дефіцит генерації, виникне проблема зі зберіганням сировини та готової продукції. Своєю чергою, це потягне ціни вгору.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що скоро в Україні точно здорожчають три основні продукти.