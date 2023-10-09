В Україні одна з круп здешевшала майже на 8 гривень: чи буде ціна падати надалі

Її споживає майже кожен

Понад рік тому гречка в Україні коштувала 96 гривень, але потім відбулось поступове зниження на цю крупу. У вересні вона здешевшала до 45,61 гривні, а у жовтні її вартість сягає 35,85 гривні.

Які зараз ціни на цей товар та де в українських магазинах вона є найдешевшою, можна дізнатись на сайті Мінфін. Наразі найнижча ціна на гречку є в "Auchan".

У "Auchan" вона продається за ціною 32,90 гривні за кілограм. Водночас найдорожча продукція наявна в магазині "Varus" — 42,40 гривні.

Ціна на гречку у вересні в середньому була в межі 43,83 гривні за кілограм.

Що кажуть аналітики

В український ринок у вересні 2022 року почало надходити у великій пропозиції гречка, тому очікуване здешевшання не змусило себе чекати. Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" Юрій Лупенко додає, що зниження вартості крупи, яке триває наразі, продовжиться і протягом більшої частини осені.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що цибуля в Україні продовжує дешевшати й така тенденція збережеться до перших заморозків.