Здешевшав майже на 13 гривень: який овоч в Україні падає в ціні і чи буде так надалі

Вартість цього товару змінилась за місяць

В Україні спостерігається тенденція на зниження вартості цибулі. Якщо торік цей продукт коштував 23 гривні, то зараз — 12. Є ймовірність, що вона буде дешевшати надалі.

За даними сайту "Мінфін" можна відстежити, наскільки впала в ціні цибуля порівняно з минулим місяцем. Наразі найдорожча цибуля є біла і коштує вона в середньому 26,30 гривень.

Які ціни цей продукт у жовтні

Цибуля біла. У "Metro" вона продається за ціною 20,70 гривень за кілограм, хоча в "Auchan" — 31,90 гривень. Це найдорожча продукція з поміж трьох видів.

Цибуля ріпчаста. Найдешевшу продукцію можна придбати у "Auchan" — 11,50 гривень. Хоча у "Megamarket" вона дорожча на 6 гривень — 17,90 гривні.

Цибуля синя. В межах 20,70 гривень цей товар продається у "Metro", а 24,99 гривні — "Novus".

Які ціни цей продукт були у вересні

Цибуля біла коштувала за 1 кг 38,84 грн, цибуля ріпчаста продавалась за 1 кг 11,98 грн, а цибуля синя — за 1 кг 32,37 гривні.

Що кажуть експерти

Радник директора з агропромислового комплексу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові Іван Стефанишин проаналізував ціни на овочеву продукцію.

"Особливо баклажан (Ред. В ціні упав), зараз він коштує 20 грн/кг, а торік у цей час було 59 грн. Морква та цибуля вдвічі впали порівняно з торішніми. Морква була 16 грн/кг – цього року 7-8, цибуля була 23 грн — стала 12. Потроху сезонно ціна зростає, але загалом порівняно з минулим роком овочі будуть дешевшими до перших заморозків", — каже Стефанишин.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що в Україні буде дорожчати молочна продукція.