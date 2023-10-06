Подешевел почти на 13 гривен: какой овощ в Украине падает в цене и будет ли так дальше

Стоимость этого товара изменилась за месяц

В Украине наблюдается тенденция на снижение стоимости лука. Если в прошлом году этот продукт стоил 23 гривны, то сейчас — 12. Есть вероятность, что она будет дешеветь в дальнейшем.

По данным сайта "Минфин" можно отследить, насколько упал в цене лук по сравнению с прошлым месяцем. Сейчас самый дорогой лук белый и стоит он в среднем 26,30 гривны.

Какие цены этот продукт в октябре

Лук белый. В "Metro" она продается по цене 20,70 гривен за килограмм, хотя у "Auchan" — 31,90 гривны. Это самая дорогая продукция из трех видов.

Лук репчатый. Самую дешевую продукцию можно приобрести у Auchan — 11,50 гривны. Хотя в "Megamarket" она дороже 6 гривен — 17,90 гривны.

Лук синий. В пределах 20,70 гривен этот товар продается в Metro, а 24,99 гривны — Novus.

Какие цены на этот продукт были в сентябре

Лук белый стоил за 1 кг 38,84 грн, лук репчатый продавался за 1 кг 11,98 грн, а лук синий — за 1 кг 32,37 гривны.

Что говорят эксперты

Советник директора агропромышленного комплекса оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове Иван Стефанишин проанализировал цены на овощную продукцию.

"Особенно баклажан (Ред. В цене упал), сейчас он стоит 20 грн/кг, а в прошлом году в это время было 59 грн. Морковь и лук вдвое упали по сравнению с прошлогодними. Понемногу сезонно цена растет, но в целом по сравнению с прошлым годом овощи будут дешевле до первых заморозков ", — говорит Стефанишин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине будет дорожать молочная продукция.