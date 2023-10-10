В Украине яблоки за месяц подешевели: на сколько и будет ли цена падать дальше

Самую дорогую продукцию предлагает Мегамаркет

Эксперты прогнозируют, что осенью будут дешеветь некоторые продукты. Фрукты и овощи будут падать в цене из-за сезонности и большого предложения на рынке. В месяц стоимость яблок снизилась почти на 5 гривен.

В каких магазинах Украины можно купить самые дешевые яблоки и какая цена на них сейчас можно узнать из графики на сайте Минфин. Самая низкая стоимость фрукта есть у "Varus".

Яблоки украинские в магазине Metro продаются в цене 15,50 гривны, у Novus цены на яблоки составляют 16,99 гривны, а у Megamarket — 19,90 гривны.

Яблоки Айдаред, которые стоят 19,90 гривны за килограмм, можно купить у Auchan.

В то же время, в прошлом месяце яблоки украинские были дороже на 4,50 гривны, то есть 21,07 гривны за килограмм. А яблоки Айдаред немного дороже — 21,57 гривны.

Стоит отметить, что этот фрукт дешевеет из-за большого предложения на рынке и сезонного фактора. Кроме того, на ценовую политику повлияла благоприятная погода в сентябре.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что одна из круп подешевела на 8 гривен. Есть вероятность, что цена будет падать дальше.