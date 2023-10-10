В Україні яблука за місяць здешевшали: на скільки та чи буде ціна падати надалі

Найдорожчу продукцію пропонує Мегамаркет

Експерти прогнозують, що восени дешевшатимуть деякі продукти. Фрукти та овочі падатимуть в ціні через сезонність та велику пропозицію на ринку. За місяць вартість яблук знизилась майже на 5 гривень.

В яких магазинах України можна придбати найдешевші яблука та яка ціна на них зараз, можна дізнатись з графіки на сайті Мінфін. Найнижча вартість фрукта є в "Varus".

Яблука українські у магазині "Metro" продаються в ціні 15,50 гривні, у "Novus" ціни на яблука становлять 16,99 гривні, а у "Megamarket" — 19,90 гривні.

Яблука Айдаред, які коштують 19,90 гривні за кілограм, можна купити в "Auchan".

Водночас у минулому місяці яблука українські були дорожчі на 4,50 гривні, тобто 21,07 гривні за кілограм. А яблука Айдаред трошки дорожчі — 21,57 гривні.

Варто зазначити, що цей фрукт дешевшає через велику пропозицію на ринку та сезонний фактор. Окрім того, на цінову політику вплинула сприятлива погода у вересні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одна з круп здешевшала на 8 гривень. Є ймовірність, що ціна падатиме надалі.