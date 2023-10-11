Окремі продукти точно будуть дешевшати восени: названо три види товарів

Більшість продуктів протягом місяця зросли в ціні

Протягом наступних місяців вартість окремих продуктів буде знижуватись. Українцям варто чекати на нові ціни на деякі крупи, плодоовочеві товари та цукор.

Як повідомляє директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", академік НААН Юрій Лупенко, найбільш суттєво у вересні проти серпня знизились споживчі ціни на овочі та фрукти. А от яйця, навпаки, сильно здорожчали.

Ціни на продукти протягом серпня-вересня 2023

Здешевшало:

овочі (-9,7%) та фрукти (-5,1%);

олія соняшникова (-1,6%);

хліб і хлібопродукти (-0,6%);

риба та продукти з риби (-0,4%);

макаронні вироби — без змін;

Здорожчало:

яйця (+12,3%);

масло (+1,3%);

цукор (+1,2%);

м’ясо та м’ясопродукти (+1,1%);

молоко (+0,5%);

сир і м’який сир (+0,4%).

Прогноз від Юрія Лупенка

Він прогнозує, що три види продуктів точно будуть дешевшати.

"У наступні місяці потенціал для зниження споживчих цін на продукти харчування, залишається по окремих видах круп, плодоовочевої продукції та цукру, оскільки збирання пізніх культур продовжується, а сезон цукроваріння лише розпочинається", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні дешевшає деякий фрукт. Його середня вартість складає 16 гривень.