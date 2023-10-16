Эти продукты будут дорожать ежемесячно: о каких товарах говорится и насколько вырастут цены

Все зависит от погодных условий

В течение осени прогнозируется удорожание некоторых продуктов. Тенденция по увеличению стоимости овощей, фруктов, молочной продукции и яиц сохранится до конца года.

Как сообщил глава парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, цены будут расти ежемесячно. К примеру, яйца до конца года могут подорожать до 75 гривен за 10 штук.

"Рекордсменом по росту цен в этом году снова будут куриные яйца. Большая часть яиц в Украине производится именно в небольших хозяйствах. Сейчас мы находимся в точке, когда уменьшается предложение от домохозяйств и цена начинает подниматься. Поэтому велика вероятность того, что к новогодним праздникам цены достигнут показателя в прошлом году, когда яйца на полках стоили около 75 грн за десяток", – отметил Александр Гайду.

По словам Гайда, кроме яиц, будут дорожать овощи, фрукты и молочные продукты. Овощи и фрукты к концу этого года вырастут в цене на 5-10%, а молочка – на 3-5%.

Причиной удорожания являются сезонные факторы. К примеру, в холодное время года овощи и фрукты должны содержаться в специальных хранилищах, поэтому их себестоимость растет.

"Хозяйства, в которых нет таких хранилищ, пытаются до начала холодов реализовать свою продукцию, а хозяйства, в которых есть склады, пытаются растянуть реализацию до начала лета, когда цена будет выше", – сказал Александр Гайду.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что у Украины будет дорожать капуста. Эксперты прогнозируют, что рост стоимости продержится достаточно долго.