Ці продукти дорожчатимуть щомісяця: про які товари мовиться та наскільки зростуть ціни

Все залежить від погодних умов

Протягом осені прогнозується здорожчання деяких продуктів. Тенденція на збільшення вартості овочів, фруктів, молочної продукції та яєць збережеться до кінця року.

Як повідомив очільник парламентського комітету з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду, ціни будуть зростати щомісячно. Наприклад, яйця до кінця року можуть здорожчати до 75 гривень за 10 штук.

"Рекордсменом зі зростання цін цього року знову будуть курячі яйця. Велика частка яєць в Україні виробляється саме в невеликих господарствах. Зараз ми знаходимося в точці, коли зменшується пропозиція від домогосподарств і ціна починає підійматися вгору. Тому велика ймовірність того, що до новорічних свят ціни сягнуть показника минулого року, коли яйця на полицях коштували близько 75 грн за десяток", – зауважив Олександр Гайду.

За словами Гайду, окрім яєць, будуть дорожчати овочі, фрукти та молочні продукти. Овочі та фрукти до кінця цього року виростуть в ціні на 5-10%, а молочка — на 3-5%.

Причиною здорожчання є сезонні чинники. Наприклад, у холодну пору року овочі та фрукти повинні міститися в спеціальних сховищах, тому їхня собівартість зростає.

"Господарства, у яких немає таких сховищ, намагаються до початку холодів реалізувати свою продукцію, а господарства, у яких є склади, намагаються розтягнути реалізацію до початку літа, коли ціна буде вищою", – сказав Олександр Гайду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в України буде дорожчати капуста. Експерти прогнозують, що зростання вартості протримається досить довго.