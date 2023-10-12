Цей овоч в Україні буде тільки дорожчати: чому та на скільки вже зросли ціни

Все залежить від погодних умов

Протягом осені буде зберігатись здорожчання деяких продуктів. Через скорочення пропозиції на ринку ціни зростатимуть і на капусту.

Про це "Телеграфу" розповіла керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" Тетяна Попович.

Згідно з даними, фермери збільшили площі для насадження білоголової капусти. Тому, за допомогою цього, в Україні вдалось стабілізувати ринок продукції та вивести рівень пропозиції майже на довоєнний рівень.

За словами Попович, з початку цього місяця попит на капусту виріс через початок сезону шаткованої продукції та сировину. В останній тиждень жовтня білоголова капуста коштувала 6-8 гривень, тобто її ціна зросла на 1-1,5 гривні, однак вартість товару все ще залишається нижчою, ніж торік.

Фермери прогнозують, що протягом жовтня листопада вартість капусти буде тільки зростати. Це відбуватиметься через те, що основні обсяги продукції майже розпродані й тому пропозиція на ринку зменшується.

А от з січня-лютого вони почнуть відкривати сховища та продавати капусту, що була на зберіганні. Однак коли відриються засіки, залежатиме від погоди.

"Зростання цін на енергоносії та поточну ситуацію в країні, витрати на зберігання продукції в сховищах можуть також стати додатковим фактором зростання ціни, проте передумов для дефіциту чи суттєвого здорожчання фермери на разі не вбачають", — каже експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що відбуватиметься з цінами на гречку восени в Україні.